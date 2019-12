Mauro: "Ancelotti all’Everton? Fa bene, almeno si leva dalle storie napoletane! Su Gattuso..."

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24 durante Tutti Convocati:

“Lazio da scudetto? Non deve mancare Luis Alberto fino alla fine del campionato, per competere con Juventus ed Inter deve giocare sempre con i migliori. Napoli? Gattuso deve pensare a rimettere in piedi la stagione, sulla carta non è pensabile che il Napoli possa impensierire il Barcellona Poi è vero che da qui a due mesi vediamo che succede. Spero che non si finisca col dare colpe a Gattuso che sono della società. Ancelotti all’Everton? Fa bene, almeno si leva dalle storie napoletane. Mi sono meravigliato di questo matrimonio conoscendo Carlo e il Napoli L'Inghilterra invece gli calza a pennello. Tridente Juventus? E' un punto d'arrivo, ma la continuità gliela deve dare Bonucci che nell'ultima partita ha difeso nella metà campo dell’Udinese per aiutare Dybala. Il segreto è tenere la squadra corta perchè difensori e centrocampisti devono stare alti. Le parole di Sarri sul calendario di Juventus e Lazio? In generale un gruppo vincente se ne frega di quello che succede in settimana, anche perchè la voce più importante deI club sono i diritti tv quindi poco improta quando giochi, se lunedì, martedì o mercoledì"