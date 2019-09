Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva: "Napoli? Contro la Juventus abbiamo visto la classica partita agostana in cui tutti gli interpreti non erano al 100%, quindi erano più propensi all'errore. Gli azzurri hanno perso per uno sfortunato autogol. Il Napoli ha mostrato delle lacune da un punto di vista del gioco ma anche delle grandissime potenzialità".