Matri: "Prova di personalità per il Napoli, nella ripresa c'è stata la precisione mancata nel primo tempo"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Matri, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Leicester-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' stata una prova di personalità, non è facile rimontare due gol in casa del Leicester. Ha tenuto il pallino del gioco e nel secondo tempo il Napoli ha avuto una precisione sotto porta che nel primo tempo era mancata. I gol del Leicester sono stati simili: entrambi sono arrivati alle spalle dei terzini, questo vuol dire che stringevano troppo e lasciavano spazio alle proprie spalle. Il Napoli crea tanto, sarebbe micidiale con un giocatore in grado di concretizzare tanto. Mertens in tal senso può dare una mano. Napoli e Leicester si giocheranno il primato nel girone e questo pareggio è importante. Il secondo gol è stato molto bello quello di Osimhen, ha preso posizione ed ha fatto un gran gol. Il Napoli ha bisogno di un calciatore in grado di segnare quasi in ogni partita".