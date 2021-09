Calcio Napoli - Alessandro Matri, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Spartak Mosca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non mi aspettavo un Napoli così avanti ma una risposta era prevedibile. Spalletti ha sempre dato una impronta forte, la squadra ha subito seguito il proprio tecnico. Petagna ha la fiducia dell'allenatore come si è visto in occasione del gol contro il Genoa".