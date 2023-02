Mathias Olivera a Sky: "Eintracht Francoforte? Abbiamo voglia di vincere, la pressione non aumenta!"

A Sky Sport, durante il post-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera.

“Sapevamo di giocare con un avversario difficile che voleva vincere, ma siamo molto felici per aver ottenuto i tre punti. Noi lavoriamo tutta la settimana per arrivare al meglio alla partita, abbiamo avuto una settimana libera finora. Eintracht Francoforte? Noi abbiamo sempre voglia di vincere, adesso metteremo testa sul match. La pressione non aumenta, ma la squadra merita di fare ciò che sta facendo e ha soltanto voglia di andare avanti. La Champions League è un’altra cosa, ma la affronteremo come abbiamo fatto finora”