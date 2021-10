Ultime calcio - Marco Materazzi risponde a Lilian Thuram dal palco del Festival di Trento. Il difensore ex Parma e Juve: "I giocatori bianchi non devono stare zitti nella lotta contro il razzismo".

La replica:

“Sono contro il razzismo, però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di puttana. Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di puttana”.