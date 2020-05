Mastella: "Ripresa Serie A? Aspettavano tutti la Germania, ora bisogna decidere! Campionato non può essere annullato"

Ultime notizie calcio Napoli - Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me il campionato, in ogni categoria, va sospeso ma non annullato in senso assoluto. Aspettavano tutti la Merkel ed ora la Germania ha deciso di ripartire: a questo punto si prendano delle decisioni anche qui in Italia. Un Paese come nostro non può aspettare la decisione della Germania. Una volta che però i tedeschi hanno deciso, prendiamo anche noi una decisione…”