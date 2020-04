Mastella: "Nessuna furbizia, il Benevento deve andare in A: prendiamo ad esempio la Formula 1"

Ultime calcio - Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Anche a Benevento è arrivato il contagio, ma la situazione è stata contenuta. C'è stata una clinica per anziani colpita con diversi morti e contagi. Facciamo sanificazione ogni settimana, le persone vanno tutelate e le istituzioni devono proteggerle. Benevento in A? Per evitare polemiche e ricorsi al Tar, oltre che mortificare le aspettative dei tifosi, va evitata la ghigliottina per questo risultato del campo. O si fa come per i GP di Formula 1 con la safety car e quindi si stoppa tutto, oppure si può anche fare qualcosa di diverso ma senza furbizie. Cellino andrebbe in B con il Brescia è per questo che usa la furbizia. Diamo a tutte le persone, con un prezzo politico, la possibilità di vedere il calcio in tv. Stringerei magari la cosa alle ultime e alle prime delle classifiche, per trovare retrocessioni e vittorie di campionati. Anche il Monza, come il Benevento, ha lo stesso problema".