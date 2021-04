Massimo Mauro: "Juve-Napoli decisiva, è uno spareggio Champions. Gattuso come Muorinho, Pirlo alla Ancelotti"

Napoli Calcio - Juventus-Napoli, parla il doppio ex Massimo Mauro. L'ex calciatore e attuale opinionista Tv ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Ecco alcuni passaggi:

Lei ha giocato con Platini e Maradona. Chi l’ha più emozionata?

«Maradona per distacco. Diego era super. Anche se quel Napoli ha vinto i due scudetti anche per il contributo importante dei giocatori italiani. È stato un grande onore aver giocato con Platini, uno dei grandissimi del tempo. Ho avuto il privilegio di essere in squadra con Zico. Qualcuno di loro (e sorride) sarà stato anche contento di essere mio compagno».

Stasera è importante o decisiva?

«Decisiva e non calco la mano nel dirlo. È uno spareggio, è come una finale. Chi la spunta occupa il suolo della Champions. Un bel vantaggio. Bisogna però anche sapersi guardare indietro. Le romane sono capaci di agguati».

Gattuso e Pirlo, quasi coetanei, compagni di squadra per 10 anni al Milan e campioni del mondo nel 2006.

«Bravi entrambi e simili nell’impostazione. Se a Rino gli fanno fare solo calcio trasferisce a squadra, città e club il 110%. E più un “Mourinho”. Non ho mai compreso le critiche rivoltegli a Napoli. Pirlo è moderato, riflessivo, alla “Ancelotti” per capirci. E potrebbe funzionare come successe ad Allegri per la Juve che perse colpi e poi vinse lo scudetto. Lui non ha tutte le colpe. Se Szczesny prende gol ingenui».