Martino: "Zielinski in Arabia Saudita? Si parla di tantissimi soldi, roba da far saltare il banco! Non facciamo i moralisti"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino

“Piotr Zielinski? Ci chiedevamo sempre qualcosa in più, ma ha dato sempre un contributo di ottimo livello e a fine stagione nel suo sguardo ho visto un calciatore molto più forte e sicuro dei propri mezzi. Le offerte dall’Arabia Saudita? Io ci andrei, come fai a non essere tentato? Si parla di tantissimi soldi in più, roba da far saltare il banco. Non facciamo i moralisti, è la nostra società che è organizzata così in tutti i settori. La politica del Napoli è chiara: ridurre al minimo le partenze, su Kim non può far nulla e su Zielinski e Lozano il discorso può essere diverso perchè andranno a scadenza”