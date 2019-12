Martino: "Tantissimi tifosi del Napoli al Mapei Stadium, serve il dodicesimo uomo per vincere"

Notizie Calcio Napoli - Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli ha sempre sofferto il Sassuolo, non vince al Mapei Stadium dal 2014: per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà arrivare la vittoria. Sarebbe ora il momento migliore anche per andare in vacanza con l’idea di mettersi alle spalle questo momento negativo. Saranno in tanti a seguire questa trasferta, ci sarà un bel tifo: nei momenti più difficili ci vuole l’aiuto del dodicesimo uomo in campo".