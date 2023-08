Martino: "Sorpreso dai tanti infortuni, c'è un giocatore che prenderei di corsa per il dopo Kim"

Notizie Calcio Napoli - Il collega e radiocronista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal":

"Non sono preoccupato per questi infortuni, anche se mi destano meraviglia. La preparazione di Rongoni è diversa da quella di Sinatti, è giusto che sia così, mi pare che si svolga più frequentemente un lavoro a secco. Non sono un esperto della materia, ma sicuramente rispetto all'anno scorso si è tenuto in considerazione il fatto che in questa stagione non ci sarà la pausa di dicembre.

Post-Kim? Ho la sensazione che possa spuntare un nome nuovo, mai fatto da nessuno. Io terrei d'occhio Kiwior, un gran giocatore che prenderei di corsa. Quando l'ho visto allo Spezia mi è piaciuto tantissimo e con l'arrivo di Meluso ho subito associato il suo nome al Napoli".