Martino: "Panchina per Fabian? Scelta legittima. Mertens prendere o lasciare Napoli"

Carmine Martino è intervenuto alla trasmissione Radiofonica Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli:

La chiarezza è la cosa migliore. Il Napoli vuole continuare a tenere Mertens, ha fatto l'offerta con delle cifre. Prendere o lasciare. La trattativa è un'altra cosa. Mertens si sta guardando in giro per vedere se qualcuno gli offre cifre diverse. Poi se nessuno gli offre quanto vuole, calerà le pretese. Il Napoli metterebbe in panchina Fabian se non rinova? Reazione legittima della società anche se sono dell'idea che conviene sfruttare le sue qualità sino alla scadenza del contratto.