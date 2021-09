Martino: "Osimhen ha fatto la differenza, il Napoli ha una rosa che con i cambi può ammazzare le partite"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen ha fatto la differenza con le sue doti fisiche e con la voglia di fare gol. Il Napoli ha un ottimo valore di rosa in avanti, con i cambi a squadre stanche può fare la differenza con i cambi di Politano, Ounas, Petagna e tanti altri. Si deve sistemare la parte difensiva con il lavoro continuo".