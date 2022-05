Martino: "Non cederei Koulibaly al Barcellona, ma bisogna chiedere a lui se vorrà rifiutare"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Fondamentale ritrovare Lobotka, ci siamo resi conto in questo finale di stagione quanto sia importante. Il Napoli ha spento la luce contro la Roma quando è uscito lui. Non cederei Koulibaly per 40 milioni al Barcellona, ma dipende dal calciatore anche se ha voglia di restare ancora a Napoli dopo l’ennesima occasione di carriera".