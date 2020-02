Martino: "Messi? Questa è la partita perfetta per Allan. Insigne ha deciso di dedicare il gol a Maradona"

Ultime calcio Napoli – Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Brescia? Nell'intervallo Gattuso si è fatto sentire tantissimo, magari sono volati armadietti. Uno dei protagonisti di questo match penso che, anche se credo che non possa partire dall'inizio, sia Allan. Il Barcellona è molto offensivo, ricorda molto Zeman. Messi? Questa è la partita perfetta per Allan. Insigne? Ha smentito l'interesse del Barcellona, mentre Mertens ha avuto la proposta ma non ha accettato. Insigne? Se dovesse segnare, ha deciso di dedicare il gol a Maradona”.