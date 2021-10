Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha voluto dire che Meret e Ospina sono sullo stesso piano e c’è un reale dualismo. Mertens non fa parte del passato, magari presto segnerà un grande gol e tornerà ad essere protagonista. Sono curioso di vedere il Napoli di Spalletti contro il Torino di Juric, non è semplice".