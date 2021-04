Martino: "Inter? In casa Napoli non fanno altro che pensare alla gara d'andata..."

Napoli - Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Giallo a Lozano? Devo dire che l’irruenza di Lozano c’era, ma non voleva far male al portiere. Ci poteva anche stare il giallo. Doveva stare più attento il Chucky. Inter? Sarà una bellissima gara. In tanti, anche in casa Napoli, pensano alla gara d’andata, quando il Napoli fu sconfitto in modo ingiusto. Ne vedremo delle belle. Sarebbe davvero importante per il Napoli questa vittoria, soprattutto in vista di questo finale di campionato”.