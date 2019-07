Martino: "Icardi e James alzerebbero troppo l'asticella del tetto ingaggi, il Napoli non si accontenta più di passare il girone di Champions"

Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "In panchina c'è il mago della Champions, il Napoli ora non si vuole accontentare di superare il girone. Milik dovrebbe rinnovare il contratto e lo dovrà fare a cifre più elevate di quelle attuali. Con Icardi e James non so dove arriverebbe il tetto ingaggi del Napoli, certo che sarebbe un Napoli stellare".