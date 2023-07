Martino: "Giuntoli? Ha lavorato da grande professionista, ecco chi lo sostituirà"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le maglie del Napoli? Quella bianca mi piace molto. Giuntoli? Ha lavorato da grande professionista, senza simpatie calcistiche. Gli va dato atto di aver lavorato benissimo come aveva fatto al Carpi, al Napoli ha commesso errori ma chi è che non li commette? Micheli e Mantovani? Non mi aspetto grandi sorprese ora, ci potrebbero essere novità a fine mercato ma la squadra è questa qui e si andrà avanti: il ruolo del direttore sportivo è cambiato tanto negli ultimi anni, non c’è una sola persona che segue tutto ma più singoli che lavorano in un gruppo. Magari si allargheranno le mansioni di chi già lavorava dietro le quinte. Milinkovic-Savic? Un grande giocatore, ma non credo ci sia tantissima differenza con Zielinski: forse siamo un po’ troppo severi con Piotr perchè l’abbiamo considerato mai realizzato totalmente. Invece il suo contributo è stato notevole e di altissimo livello. Dare però lui e Politano per Milinkovic non lo farei”