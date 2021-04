Martino: "Gara più decisiva per la Juve che per il Napoli. Rrahmani? Giusto che giochi, lo preferisco per due motivi"

Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Chi si gioca di più è la Juventus che in caso di sconfitta metterebbe a rischio il loro quarto posto. Viceversa, il Napoli in caso di vittoria avrebbe una grande autostima da qui alla fine. Se gioca Meret o Ospina cambia poco perchè sono due grandi portieri, forse in queste gare Ospina dà più qualità nel palleggio. Se Rrahmani sta bene è giusto che giochi, è uno che gioca in maniera pulita e spazza quando deve. Se Gattuso ha deciso di schierarlo vuol dire che sta bene. Demme? La squadra guadagna tanto quando è in campo perchè è utile nelle due fasi di gioco".