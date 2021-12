Martino: "Coppa d’Africa? Il Napoli potrà schierare i suoi più forti forse direttamente a febbraio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il radiocronista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Napoli-Spezia e azzurri stanchi? Li ho visti spenti, non riuscivano a dare ciò che avrebbero voluto: forse non avevano ancora superato le fatiche di Milano, alla lunga gli infortuni li paghi anche se non devono essere un alibi. La squadra non è stata all’altezza, tre sconfitte consecutive in casa che arrivano contro squadre alla portata: evidentemente è il solito segnale che arriva dalla squadra, che contro le cosiddette piccole non riesce a fare risultato pieno. Coppa d’Africa? Il Napoli potrà schierare i suoi più forti forse direttamente a febbraio, e non sarà una cosa positiva per gli azzurri. Possiamo discutere dei cambi di Spalletti, ma non penso che abbia perso perchè abbia tenuto fuori Mertens e tolto Zielinski: il rendimento del Napoli è stato al di sotto delle aspettative”