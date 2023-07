Martino: "Buon inizio di calendario per il Napoli, ma c'è una brutta partita a fine stagione"

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sulla carta è un buon inizio di calendario per il Napoli che nelle prime due trasferte andrà a far visita a due neopromosse. Poi arriveranno il Sassuolo e la Lazio al Maradona, vedremo quelli che saranno gli incastri con la Champions League che decretano molto nell’andamento stagionale. Le gare finali possono decidere un campionato, mi sembra di aver capito che Napoli-Roma si giocherà alla 34esima, sono quelle le gare che possono cambiare la stagione. Nel primo anno di Spalletti il Napoli perse il campionato proprio alla fine con Roma, Fiorentina ed Empoli. Alla 37esima si va a Firenze, a maggio, e sarà una brutta partita, quello è un campo non facile".