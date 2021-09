Martino: "Anguissa? Sembrava un veterano in campo. Con la Juve è stata la panchina a fare la differenza"

Napoli calcio - Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli era in una situazione migliore della Juventus che non ha voluto schierare per scelta di Allegri i sudamericani. La partita è finita come doveva finire. Gli azzurri hanno dimostrato di avere temperamento in cui si è trovato sotto per un errore del singolo come Manolas poi l'ha recuperata. A fare la differenza è stata secondo me la panchina perchè i cambi, su tutti Ounas, ha fatto la differenza. L'esultanza di Koulibaly mi ha ricordato quella di Totti nel derby quando si fece il selfie con il cellulare. Anguissa? Sembrava un veterano nonostante avesse solo due allenamenti"