Martino: "Albergo del Napoli pieno di tifosi del Liverpool. Arrivano segnali distensivi tra società e squadra"

Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Molti tifosi del Napoli stanno arrivando in queste ore a Liverpool avendo fatto scalo a Manchester. C'era tanta tensione prima della conferenza stampa salvo poi diminuire dopo. La rifinitura si è svolta in maniera tranquilla come accade sempre. Probabilmente potrebbe esserci un incontro tra squadra e società, i segnali sono distensivi. Quando giochi in stadi come quello di stasera, i problemi passano in secondo piano perchè è il sogno di ognicalciatore giocare partite del genere. E' una delle occasioni dove o crolli definitivamente oppure fai una prestazione convincente. C'è una curiosità: l'albergo del Napoli è pieno di tifosi del Liverpool"