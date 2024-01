Martinez Quarta sul suo futuro: "Penso solo a migliorare, non si sa cosa può accadere"

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è stato ospite al format “Viola Star” dei canali ufficiali del club e ha parlato del suo rapporto con il club.

Il centrale viola è stato accostato al Napoli in questa sessione di mercato.

"È molto piacevole andare a giro per la città e fare foto, autografi. Lo faccio volentieri, vuol dire che fai le cose per bene quando ti apprezzano. Sono incantato da questi tifosi, ci danno sempre sostegno. È importante, ci motiva».

Il mio obiettivo? Continuare a crescere come giocatore e come persona. Cercare di migliorare sempre, dare sempre il massimo e senza pensare al futuro, che non si sa mai cosa può succedere. Stiamo facendo una grande stagione ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, lo sogniamo tutti. Ma la verità è che dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno".