Martin Vazquez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Fabian in nazionale gioca regista, non vedo perchè non possa farlo con il Napoli in un 4-3-3: ha visione di gioco ed un gran tiro da fuori area. Credo però che il meglio di lui, lo dia dalla metà campo in su. E' giovane e può migliorare ancora tanto perchè ha le qualità per crescere in tutti i sensi. Le grandi di Spagna hanno dormito su questo ragazzo, ma fabian era forte già prima: è stato bravo il Napoli a prenderlo"