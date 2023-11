Marsiglia, Longoria: "Dopo Tudor la squadra ha faticato ad adattarsi al nuovo gioco, ma Gattuso è l'uomo giusto!"

In una lunga intervista con RMC Sport, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato di Igor Tudor e della scelta del suo successore:

"Vi svelerò un segreto. È una domanda che mi è stata posta nelle interviste prima della firma di Marcelino, come vedevo il passaggio da uno stile all’altro. Ho risposto che non mi preoccupava, per me era superficiale. Ma tanti giocatori che sono rimasti con noi avevano interiorizzato quel modo di giocare in maniera importante. La costruzione di un collettivo molto organizzato come voleva fare Marcelino e come vuole fare Gennaro Gattuso è una cosa che abbiamo preso alla leggera. Pensavo che l’adattamento dei giocatori sarebbe stato più semplice".