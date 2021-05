Marrucco: "Bravo Mihajlovic, non le manda mai a dire! ADL stava per prenderlo, poi..."

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avvocato Fulvio Marrucco: "Mihajlovic non le manda mai a dire, ha predetto arbitro e uomo al Var. Ha un tale vissuto, una tale storia che non manda mai a dire nulla. Lancia delle provocazione straordinarie. Mihajlovic era uno dei tecnici voluti da De Laurentiis prima che firmasse con Sarri. Il divertimento, l'orgoglio e le emozioni vissute in quel triennio sono state straordinarie. Il Napoli oggi ha trovato la sua dimensione, un traguardo quasi insperato. Se Gattuso avesse trovato prima il bandolo della matassa, probabilmente avremmo parlato di una stagione differente".