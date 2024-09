Marrucco: "Osimhen? Pezza a colori pericolosissima. De Laurentiis mi ha sorpreso sul calciomercato"

“Il cambio di passo di De Laurentiis, con investimenti senza incassi, mi ha un po’ sorpreso. Ma – ha l’avvocato e l’agente Fifa Fulvio Marrucco a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - dopo quanto è successo lo scorso anno era dovuto, diversamente rischiava di collocare il Napoli tra il nono e il dodicesimo posto a vita e quindi è stato costretto, mandando a mente quanto accaduto nella scorsa stagione. Il colpo di mercato che più mi intriga è McTominay: sono convinto infatti che chiunque arrivi da quel campionato è di una spanna superiore agli altri, in serie A. Lo scozzese potrebbe soffiare il posto ad Anguissa, anche se un centrocampo a tre non è da escludere. In ogni caso se Conte ha voluto a tutti i costi i due britannici qualche motivo ci sarà e del resto nel primo tempo col Parma c’erano. Pezza a colori dell’ultimo secondo e quindi disperata. E’ stata gestita male l’intera vicenda in tutto il mercato. Ed è una ‘pezza’ pericolosissima, perché non sia mai Osimhen non rendesse , il valore di questo giocatore sarebbe destinato a diminuire ancora. Il mercato del Napoli in alcune cose è da 9, ma in altre il voto scende perché qualcosa a destra andava preso. E mi aspetto che Rafa Marin cresca e giochi, altrimenti il Napoli avrebbe poche alternative valide in difesa”