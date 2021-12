Marrucco: "Osimhen e Koulibaly le due assenze più importanti nel Napoli. Insigne-Toronto? Se l'offerta è vera..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato.

"Sicuramente Osimhen e Koulibaly sono i due giocatori che in questo momento mancano di più al Napoli, specialmente Koulibaly perché se non si acquista subito un centrale siamo cortissimi dopo la fuga di Manolas.

Vicenda Osimhen? Se parte da Napoli con dei certificati medici che sostengono la non completa guarigione e la pericolosità di schierarlo in campo e la Nigeria lo fa giocare possono sorgere problemi. Si possono fare ulteriori approfondimenti medici assumendosi una grossissima responsabilità. C'è da dire che la volontà del giocare in questo argomenti è suprema. Il Napoli può chiedere di far giocare Osimhen contro la Juventus? Può chiederlo ma non so se la Nigeria sarà d'accordo, risposta scontata.

Il Napoli dovrebbe poi aspettare che la Nigeria venga eliminata per poterlo utilizzare. Per la visita fatta in Nigeria sarebbe il caso che il Napoli mandasse un suo esperto che presenziasse e potesse mettere per iscritto la situazione. Insigne al Toronto? Se l'offerta è reale, lui non ci deve pensare due minuti. Poi se le sue valutazioni sono differenti a questo punto dovrà prenderne atto e chiudere un contratto a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle del Toronto".