Marrucco: "Kvaratskhelia? Altri hanno avuto il rinnovo e non lui, è al di fuori del mondo"

Calciomercato Napoli - “Rifondazione e nuove idee di gioco? Napoli non ha l’appeal che poteva avere prima a causa delle recenti macerie create. Serve rifondare, vedremo quale sarà il direttore sportivo ma non sarà facile arrivi un allenatore top perché - ha detto l’agente Fifa Fulvio Marrucco a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- non credo accetterà la piazza napoletana. O si va vira su Allegri pagato in buona parte dalla Juve o ci si rivolgerà ad un giovane intenzionato ad affermarsi in una piazza importante come Napoli”

“Chiunque arriverà, ci sarà da affrontare una rivoluzione perché ci sono troppi giocatori scontenti di restare a Napoli. Gasperini è un allenatore difficile che si possa imporre in una grande piazza, però ha fatto un lavoro incredibile a Bergamo. Non credo assolutamente all’ipotesi Conte. Bisogna poi capire come si svilupperà il mercato: mi auguro che i soldi che verranno dalla cessione di Osimhen siano ben spesi. Sarà molto difficile lavorare alle cessioni, che sono tante e il mercato in uscita andrà a rallentare ed incidere su quello in uscita. Chi salverei in quest’annata anche in ottica futura? Sicuramente Kvaratskhelia, ma solo se firma il rinnovo. In questa stagione hanno avuto il rinnovo altri giocatori e non lui, cosa che trovo al di fuori del mondo. Salvo Lobotka, Politano, Anguissa per affetto. Di Lorenzo dovrà decidere se se la sente di prendere sulle spalle questa rifondazione come capitano. Una delle tante storture di questa stagione è vedere Demme fuori rosa: ottimo atleta, buon giocatore, avrebbe dato un contributo rispetto ad altri che non giocano neanche”