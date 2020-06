Marrucco (avvocato): "Se Koulibaly andasse via non è detto che arrivi qualcuno con lo stesso stipendio. Senza Champions il monte ingaggi s'abbassa"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato ed agente di calciatori:

“Caso Cavani? Quando viene creata una situazione del genere, così atipica e folle, le interpretazioni restano disparate. Ha fatto una scelta tecnicamente legittima, sulle motivazioni, sul discorso umano, possiamo parlarne fino a domani. Non c'è uniformità. La Juventus affronterà il Lione che non gioca da 4 mesi, sicuramente partirà favorita da questa assenza di gioco. A Napoli abbiamo una situazione simile: Callejon. Non c'è da biasimare nessuno, c'è chi se la sente e chi no di fare delle scelte. Nel momento in cui vieni chiamato a fare delle scelte così personali, non si può giudicare. Stamattina parlavo con un giocatore di categorie inferiori, non solo giocherebbe per due mesi gratuitamente, ma potrebbe infortunarsi e non essere pronto per la stagione successiva. Ciò nonostante vuole fare i playoff. Callejon? Dipende dai rapporti che ha con la società. Ogni situazione è differente dall'altra, dipende da una marea di fattori. Non credo Callejon abbia firmato per un altro club, ma poteva farlo sin da gennaio. Le lacrime di Callejon sono state tristissime, mi hanno ricordato quelle di Lavezzi. Le condizioni sono talmente particolari e specifiche per ciascun giocatore, che si inseriscono situazioni che non conosciamo. Koulibaly resta? Non parliamo mai di mercato. Sicuramente il prossimo sarà un mercato atipico, i club non sono troppo disponibili ad investire cifre investite in questi anni. Tutto il mercato subirà un ribasso. Il Napoli si può permettere di pagare ancora un giocatore dall'ingaggio di Koulibaly? Dal momento in cui il Napoli potrebbe non partecipare alla prossima Champions League, il monte ingaggi diminuisce. Ancelotti? Non credo esistano giocatori che giocano contro un allenatore. Però da testimonianza diretta, parlando con giocatori ed ascoltando Mertens, a volte scoccano scintille all'interno di uno spogliatoio che portano il senso di appartenenza ad un livello differente. Probabilmente Napoli non era la piazza per Ancelotti, è un peccato aver sprecato questa stagione. Abbiamo buttato il campionato più equilibrato degli ultimi anni".