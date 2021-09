Marrucco (agente) a CN24: "Insigne all'Inter? E' presto, tutto dipenderà dalla classifica del Napoli. Con Emerson Palmieri era un Napoli da scudetto"

Napoli Calcio - Fulvio Marrucco, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Insigne ha fatto bene in Nazionale, peccato per la mancata vittoria. Forse un pizzico di fortuna avuto ad Euro 2020, ci ha abbandonato. Insigne all'Inter a parametro zero? E' troppo presto, ci vogliono 8 mesi almeno. I giornali devono scrivere qualcosa, la vicenda verrà affrontata prima della fine della stagione e si prenderà una decisione. Molto dipenderà anche dalla fine del girone d'andata e dalla posizione che occuperà la squadra. Insigne vuole giocare in una squadra competitiva. Napoli-Juventus? Gli azzurri hanno vinto due gare che prima, forse, non avrebbe mai vinto. Ha acquisito una certa maturità che gli consente di vincere anche le partite sporche. La Juve rischia molto di più, al Napoli può stare bene anche un pareggio. Spalletti temeva che partissero i pezzi pregiati, ha avuto un centrocampista e si ritrova un gruppo di calciatori più forti di quello che si aspettava alla firma del contratto. Con Emerson Palmieri era un Napoli da titolo".