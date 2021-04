Marrucco a CN24: "Partita cruciale per la Champions? In ballo anche bonus individuali per gli azzurri. Meret? In alcune partite lo ritengo pure più forte di Ospina"

L’avvocato ed intermediario di mercato Fulvio Marrucco è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Crotone? Non c’è mai una partita semplice, ma va sbloccata velocemente dal Napoli perchè ci sono stati precedenti durante la stagione. Le qualità tecniche verranno fuori, senza dubbio.

Partita cruciale per la Champions? Bisogna presentarsi al meglio contro la Juventus, si è vinto con Milan e Roma e ci si è rientrati nella lotta Champions: forse è la prima volta in stagione che l’entrata in Champions dipende dal Napoli e non dalle altre squadre, se gli azzurri si presentassero con la stessa determinazione e concentrazione a Torino, potrebbe fare il colpaccio.

Quando ci sono le nazionali non sai mai come tornano i calciatori, ma con il Crotone si potranno verificare le condizioni dei vari azzurri in vista del match di Torino.

L’avversario Champions? Credo il Napoli farà la corsa sulla Juventus, dato che il Milan ha vinto a Firenze: penso che l’Atalanta sia in crescita come ogni stagione, perciò è più facile fare la corsa sulla Juventus.

Meret? In alcune partite lo ritengo pure più forte di Ospina, David con i piedi non è un fuoriclasse come lo era Pepe Reina. Io vedo che gli stessi giocatori si stiano rendendo conto del finale di stagione: non dipende solo la qualificazione in Champions, ma è un bivio anche sul prossimo allenatore e sul prossimo mercato, e ballerebbero anche dei bonus individuali dal punto di vista economico.

Sicuramente ci potrebbe essere una riduzione del monte ingaggi, e sul mercato bisognerebbe andare a pescare gli Hamsik e i Lavezzi del 2008, ovvero ragazzi che possano crescere e poi sprigionare il loro talento.

Il prossimo allenatore del Napoli? Credo verrà scelto dalla competizione europea che verrà giocata: si potrebbe ripartire con un giovane come Italiano, Juric o Dionisi che non hanno esperienza internazionale. In caso di Champions si potrebbe pensare ad altro, aspettiamo la partita contro la Juventus”