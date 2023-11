Inter, Marotta: "Il Napoli risale la china, Milan agguerrito: solita griglia delle sette sorelle"

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione di Juventus-Inter:

"Siamo nella fase di campionato interlocutoria. Le parole di Allegri? Un po' un rimbalzino, noi scarichiamo il ruolo di protagonista a loro, loro a noi. Non ci nascondiamo, quest'anno vogliamo ottenere un risultato prestigioso. Non è sintomo di arroganza. Siamo ambizioni e orgogliosi per ottenere un traguardo straordinario. Griglia Scudetto ancora con Napoli e Milan tra le contendenti? Sicuramente sì, c'è la solita griglia di tutti gli anni. Il Napoli risale la china, il Milan è sempre agguerrito. C'è la solita griglia delle cosiddette sei o sette sorelle".