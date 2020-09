Marolda: "Nuova stagione? Ritardi incredibili, dura lavorare così. Nandez dà più certezze di Szoboszlai"

Ultime notizie calcio Napoli – Ciccio Marolda, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo momento nessun allenatore ha delle certezze sulla propria squadra sia per quello che è accaduto l’anno scorso che per come si sta andando a profilare questa nuova stagione. Ci sono ritardi incredibili nel mercato di tutte le squadre, è difficile lavorare così. Nandez è un calciatore noto che dà certezze visto che ha già fatto un anno di Serie A, Szoboszlai porterebbe con sé inevitabilmente delle incognite”.