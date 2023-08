Marolda: "Non mi aspettavo il Napoli così indietro a pochi giorni dall'inizio del campionato, Osimhen deve essere chiaro e dedidersi"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non mi aspettavo questa situazione in casa Napoli ad una settimana dall'inizio del campionato, ma non solo per gli acquisti. E' assurdo che ad una settimana dal campionato ancora non si sa chi sono i giocatori che possono andar via. Osimhen e Zielinski devono decidersi. Infortuni? Mi farei qualche domanda sul preparatore atletico arrivato con Garcia".