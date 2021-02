Marolda: "Napoli depresso negli ultimi tempi, inutile guardare la classifica adesso"

Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc e? intervenuto Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport. "Il Napoli rischia molto a Genova, affrontera? una squadra in salute, mentre gli azzurri sono apparsi depressi negli ultimi tempi". Marolda, pero?, non ha dimenticato le assenze. "Calciatori come Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, quando viene impiegato nel suo ruolo, sono fondamentali per il Napoli. Speriamo che il Napoli possa trovare una soluzione per tornare a vincere le partite. Per il momento non e? il caso di guardare la classifica. Bisognera? tornare a farlo quando la squadra avra? ripreso a correre".