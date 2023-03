Marolda: "Mercato Napoli in uscita? Gli azzurri hanno dei problemi sui contratti, le cifre richieste saranno alte"

Ciccio Marolda, ospite a 'Il Bello Del Calcio' su Televomero, ha parlato del successo del Napoli sull'Atalanta e della gara di Champions League di mercoledì contro l'Eintracht Francoforte. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Quota Scudetto? La matematica dice 87 punti, penso che però basterà anche qualcosa in meno. Il Napoli contro l'Atalanta ha vinto grazie a Kvaratskhelia, che invece era stato decisivo in negativo contro la Lazio favorendo il gol di Vecino. Il georgiano era circondato solo da calciatori bergamaschi, a me ha ricordato George Best. Kvara è un talento eccezionale ma deve ancora vincere e dimostrare molto. Maradona, quando arrivò a Napoli, trovò una città ferita ma lui riuscì ad unirla. Il georgiano è bravissimo, ma ce ne vuole tanto per avere la stessa personalità e capacità di fare da collante. Il numero dieci? Quella non è una maglia, ma un sentimento. Mercato Napoli in uscita? Gli azzurri hanno dei problemi sui contratti, determinati calciatori hanno dei rapporti da rinnovare e le cifre richieste saranno alte. Probabilmente qualche pezzo pregiato potrebbe andare via, penso che Kvara resterà e Osimhen partirà. Napoli-Eintracht? Gli azzurri devono giocare con la stessa intensità vista nel secondo tempo con l'Atalanta. Chi mi piacerebbe incontrare nei quarti? Il Milan, la meno forte delle avversarie".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli