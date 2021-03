Marolda: "Mario Rui sta 'rompendo' un po' perchè si vede messo da parte da Gattuso"

Napoli - Francesco Marolda, editorialista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Gattuso ha cacciato Mario Rui? Il portoghese adesso sta "rompendo" un po' perché si vede messo da parte. Gattuso sta preferendo Faouzi Ghoulam, allora il calciatore si vede un po' snobbato. Questo è il motivo del fastidio. Penso che poi si chiariranno. Il Napoli non sta attraversando un momento del tutto facile a dire il vero. Silenzio Stampa? Penso che questa sia davvero una sciocchezza colossale della società partenopea. Non capisco perché non si facciano parlare i protagonisti, sarebbe opportuno mettere da parte questa decisione, che serve veramente a poco".