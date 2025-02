Marolda: "La conferenza di Manna l’ho vista come una lista del fallimento. Per fare mercato servono due cose"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista

“La sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina fa sì che la prossima gara sarà determinante per i nerazzurri, per capire se qualcosa sta cambiando o se è stato solo un incidente di percorso. Il dato di partenza per fare certi discorsi però, deve essere la vittoria del Napoli. Adesso gli azzurri non possono fare passi falsi. Dopo il mercato del Napoli, mi aspetto un Conte ancora più unito alla squadra. Onestamente, avrei preferito che il Napoli si trovasse con qualche riserva in più perché può capitare di tutto in una partita, ma questo Napoli è davvero contato rispetto a un’Inter che dovesse riprendersi subito, può contare su una panchina lunga e di qualità.

La conferenza di Manna l’ho vista come una lista del fallimento perché abbiamo sentito tanti calciatori, ma non è arrivato nessuno. Eppure si sapeva da mesi che Kvara sarebbe andato via e che in difesa ci voleva un rincalzo e invece il Napoli è arrivato impreparato al mercato.

Ho anche pensato che in fondo il Napoli non volesse poi fino fare mercato, ma poi mi sono detto: se il Manchester avesse accettato i 50 milioni, il Napoli poi li avrebbe tirati fuori e stesso dicasi per Commisso, se avesse accettato il Napoli si sarebbe rinforzato. Credo semplicemente quindi che il Napoli si era dato un budget che non ha voluto aumentare. Nel calciomercato servono due cose: i soldi e la conoscenza e mi pare che il Napoli ci abbia messo solo i soldi”.