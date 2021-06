Marolda: "Il Napoli deve rinnovare il contratto a Insigne per evitare uno stillicidio, mi aspetto poco dal mercato"

Ciccio Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Zappacosta può essere un buon rinforzo per quel ruolo, ma se il Napoli vuole migliorarsi deve prendere dei calciatori di qualità superiore a centrocampo e per il terzino sinistro. Sarà un mercato diverso, ci saranno pochissimi investimenti e soltanto alla fine di agosto. Mi aspetto un campionato pieno di incognite. Mi auguro che la vicenda Insigne sia risolta prima che inizi il campionato. Farlo giocare a Napoli con il contratto in scadenza può essere un problema, sia se gioca male che bene può essere uno stillicidio".