Marolda: "Il Napoli deve rifondare in difesa, Koulibaly va verso l'ultimo grande contratto"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

"Rosa Napoli? Va rifondata la linea di difesa e ha un buco a sinistra. Magari Koulibaly potrebbe andare a cogliere l'ultimo contratto di carriera, quindi andrà fatto qualcosa. A centrocampo anche va fatto qualcosa, sono più tranquillo sull'attacco. E' una rosa importante ma va completato. Calcio spezzatino? Una conseguenza dell'avidità dei club e dei presidenti. Se ci si vende l'anima per i diritti televisivi non si può pretendere che chi tira fuori i soldi non provi a ottenere il massimo. Sono contro lo spezzatino esasperato ma ho una preoccupazione ancora maggiore: la trasmissione sarà attraverso internet e non tutti potranno averla. Non sono complottista e penso che il Napoli sia arrivato all'ultima giornata in condizioni atletiche precarie, con l'allenatore che ha sbagliato la formazione sintetizzando in una partita tutti i mali della stagione. Europei? Francia la favorita".