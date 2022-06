Marolda: "Deulofeu? Se Spalletti è rimasto impressionato è perchè l'ha visto in una posizione in campo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Deulofeu? Spero non salti, è un giocatore molto interessante che non ha bisogno di abituarsi ai ritmi della Serie A: entrerà in azzurro non appena uscirà una cessione.

Deulofeu se messo da esterno non è mai stato entusiasmante, ha fatto molto bene a Udine giocando più centrale alle spalle della punta o sulla stessa linea di Beto. Se Spalletti è rimasto impressionato, lo è rimasto guardandolo alle spalle dell’Osimhen di turno e al posto di Dries Mertens. Sulle fasce poi ci sarà Lozano o un altro con le sue caratteristiche: prendere Deulofeu per metterlo sulla fascia non credo sia nelle intenzioni di Spalletti”