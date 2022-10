Marolda: "C'è un clamoroso paradosso in questa stagione del Napoli! Su Osimhen contro l'Ajax..."

Ciccio Marolda, presente negli studi de 'Il Bello Del Calcio', ha analizzato l'avvio di stagione del Napoli e parlato del prossimo match di Champions League tra gli azzurri e l'Ajax. Queste le dichiarazioni in trasmissione del giornalista: "Spalletti ha vinto la partita con i cambi, anche se il primo cambio con il passaggio al 4-2-3-1 ha sbagliato. In quel momento la Cremonese poteva trovare anche il vantaggio, ma dopo l'allenatore azzurro si è corretto ed è tornato al vecchio modulo del 4-3-3. Questo non toglie che Spalletti stia facendo grandi cose, è difficile trovare oggi in Europa un allenatore in testa al campionato e a punteggio pieno in Champions League. Anche Alvini, che è un allenatore preparata e fa giocare bene la sua squadra, ha concesso troppi spazi nella parte finale. Meret è stato il grande errore di Spalletti, che lo aveva sfiduciato. L'addio dei senatori ha fatto bene al Napoli, questo è il paradosso della stagione. Rivale Scudetto del Napoli? Dico Inter. Napoli-Ajax? Non credo Osimhen partirà dall'inizio, il nigeriano è ancora il titolare nelle gerarchie ma alle sue spalle deve fare attenzione a giocatori come Raspadori e Simeone che stanno facendo bene".