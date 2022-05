Marolda a CN24: "Ripartirei da questi due calciatori ma il Napoli ha un'incognita sul mercato. Spalletti? va giudicato al secondo anno"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Spalletti si è ritrovato ad avere a che fare con delle emergenze incredibili anche se nei momenti decisivi è mancato il valore aggiunto che doveva dare. Quest'anno il mercato del Napoli, e non solo, sarà più complicato e lungo perchè dipenderà dalle offerte che riceverai. Nessuna squadra potrà dire di no davanti a proposte importante. In questo momento non sai chi resta e chi va via, non vedo incedibili. Secondo me il lavoro di Spalletti andrà giudicato alla fine del secondo anno. Ripartirei da Di Lorenzo e Anguissa"