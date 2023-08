Marolda a CN24: "Raspadori? In questo Napoli è un raccomandato, vi spiego"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Raspadori? Qualcuno al Napoli dovrà esser sacrificato per farlo giocare, lo apprezzo ma in questa squadra è un raccomandato: anche ieri non m’è piaciuto, si è impegnato ma lo vedo sempre in ansia per dover dimostrare qualcosa, a destra, al centro, in mediana per tornare a prendere palla. Ieri l’ho visto quasi pestarsi i piedi con Anguissa o Zielinski, non s’è mai messo in evidenza se non quando ha preso un legno sotto porta. Si gioca in undici e certe scelte vanno fatte, in questo momento Raspadori non aiuta Garcia.

Di Lorenzo cosa può fare di più? Essere ancora più leader? Gli ho visto fare cose splendide, ci ha abituato da tempo sulla catena di destra con Politano: mi ha stupito veder quest’ultimo sostituito per far spazio a Raspadori.

Natan e la partenza di Kim? Per il primo penso sia solo questione di ambientamento, se per due partite è stato preferito Juan Jesus è perchè evidentemente dà più affidamento a Garcia: la sua esperienza conta di più, credo che il Napoli in difesa sia un po’ carente e che avesse bisogno di un uomo di grandissima esperienza”