Marolda a CN24: "Insigne disorientato da Spalletti, sostituito nove volte su dieci! Altro che rinnovo, Lorenzo ha sempre sofferto le sostituzioni"

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le parole di Gravina sullo scudetto sull’asse Napoli-Milan? Il Napoli deve avvicinarsi alla parola scudetto, è da anni lassù e cerca di vincerlo. Ha iniziato meglio degli altri anni questa stagione, non vuol dire che debba vincerlo per forza però è competitivo e deve esserlo da grande squadra qual è.

Turnover con il Legia Varsavia? Io penso che qualche cambio ci sarà, anche per dare un po’ di riposo a chi è sembrato affaticato con il Torino, penso ad Insigne, Politano, Fabian e Zielinski. La parola turnover la intendiamo come rivoluzione da 7-8 uomini? Forse non è questo il pensiero di Spalletti, ma è giusto dare spazio a tutti. Il Napoli poi dovrà decidere, in Europa ha già sprecato il suo bonus e se vuole andare avanti deve battere il Legia.

Insigne condizionato dal rinnovo? Una sciocchezza, mi auguro che resti a Napoli perchè è una risorsa importante per il club e per il calcio italiano, mi auguro trovi un accordo con la società ma deve rendersi conto che il calcio è cambiato ed i club hanno come priorità anche il mantenimento dei conti. I rigori li sbagliano tutti, il contratto c’entra poco. Penso un’altra cosa: Lorenzo è un po’ disorientato dalle decisioni di Spalletti, su dieci partite stagionali è stato sostituito nove volte e solo con il Genoa ha giocato novanta minuti. Perchè a venti minuti dalla fine viene sempre cacciato fuori? Lorenzo ha sempre sofferto le sostituzioni, e credo possa influire sulla sua serenità”