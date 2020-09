Marolda a CN24: "Con Osimhen vedo Mertens a destra nel tridente. Il 4-2-3-1? Non mi ha convinto per due motivi"

Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "E' fuori discussione che ci saranno dei riflessi sul Napoli dopo la positività al Covid di De Laurentiis. La speranza è che non ci siano altri positivi in modo che la squadra possa allenarsi e giocare le due amichevoli. Il presidente si è speso molto per la sicurezza della squadra, non voglio pensare sia stato leggero nel non capire i sintomi del Coronavirus. Magari sono stati diversi. Penso che se De Laurentiis avesse avuto un minimo dubbio sarebbe rimasto a Capri. Su questo non ho dubbi, anche perché sarebbe stato da criminali partire con dei sintomi chiari ed evidenti. Mertens potrebbe giocare a destra nel tridente, lo fa in nazionale, nel 4-3-3 con Osimhen punta centrale. Onestamente quel 4-2-3-1 l'ho visto troppo spregiudicato perchè non ci sono due mediani di ruolo"